В России массово отменяются внутренние гражданские авиаперелеты: названа причина

В России массово отменяют внутренние авиарейсы. Связано это с сокращением государственной поддержки компаний.

В стране-агрессорке России, из-за сокращения государственной поддержки, авиакомпании массово отменяют внутренние рейсы.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, из-за войны РФ 2023 года урезала дотации российским авиакомпаниям на регулярные полеты с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Объяснили там это "дефицитом бюджета".

Это напрямую повлияло на поддержку компаний, которые начали массово отменять внутренние рейсы.

В частности, под государственную поддержку попали маршруты в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

В то же время сократили рейсы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. Еще от двух еженедельных полетов из Питера в Тобольск отказалась авиакомпания "Россия".

Напомним, что Россия возобновила атаки дронами по Украине, чтобы таким образом истощить системы ПВО и выследить позиции, откуда ведется работа по враждебным объектам.

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