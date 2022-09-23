В России массово сжигают военкоматы и местные администрации после объявления мобилизации

После объявления мобилизации в России пытались поджечь не менее пяти военкоматов.

Участились случаи "неожиданных" пожаров и в административных зданиях небольших городов и деревень России.

Об этом пишет российское издание Медуза.

В ночь на 23 сентября неизвестные бросили в окно военкомата в Хабаровске "коктейль Молотова". В результате чего полицейским приказали проверять обстановку возле районных военкоматов каждые два часа.

Ранее пытались сжечь военкомат в городе Вольный в Амурской области. Отмечается, что сообщают о поджогах и в Петербурге, Гае Оренбургской области, а также деревне Кира в Забайкалье.

Кроме того, в России участились пожары в административных зданиях. В частности, в ночь на 23 сентября пожар произошел в мэрии Камышина в Волгоградской области, а также в доме культуры в поселке Целинный на Алтае, где находится администрация сельсовета.

Напомним, в России начались беспорядки из-за мобилизации. В Тольятте, например, несогласные пытались сжечь городскую администрацию.

Кроме того, российское движение "Весна", которое 21 сентября анонсировало протесты в России против мобилизации, призвало россиян снова выходить на митинги. На протесты собираются выйти в субботу, 24 сентября, в 17.00.

Читайте также: