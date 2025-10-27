В России массово закрываются супермаркеты: какая причина

Супермаркет / © Freepik

Реклама

Российский рынок продовольственной розницы переживает коренную трансформацию: на фоне замедления экономики и стремительной инфляции место традиционных супермаркетов и гипермаркетов занимают жесткие дискаунтеры, торгующие по сниженным ценам магазины.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным аналитической компании Infoline, за первые девять месяцев 2025 г. в России было закрыто 67 крупных магазинов, общая площадь которых превышает 185 тысяч м².

Реклама

Магазины «для бедных» заполонили рынок

Тенденция свидетельствует о глубоких изменениях в потребительском поведении россиян:

Падение больших форматов. Доля супер- и гипермаркетов в розничной торговле упала почти вдвое — с 37% в 2017 году до 21% на сегодняшний день.

Рост дискаунтеров. Доля дискаунтеров выросла с 49,9% до 63,4%.

Феномен «жестких дискаунтеров». Наибольший рост демонстрируют так называемые «магазины для бедных» или жесткие дискаунтеры, максимально экономящие на обустройстве и ассортименте ради низких цен. Их доля за восемь лет выросла с 4,8 до 16,4%.

Причина – режим экономии и нерентабельность

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет эту тенденцию переходом россиян к сберегательной модели поведения из-за высоких цен на продукты и падения покупательной способности.

«Стремление населения экономить негативно влияет на развитие крупных торговых форматов», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за высокой ключевой ставки Центробанка и падения спроса открытие супер- и гипермаркетов стало нерентабельным. Ретейлеры быстро адаптируются: они массово переоснащают помещение под жесткие дискаунтеры и дарксторы для онлайн-доставки. По данным АККОРТ, открытие дискаунтера на 20–40% дешевле, чем супермаркету.

Реклама

Читайте также Новые санкции США против России: Трамп ответил на дерзкое заявление Путина

Сокращение ассортимента и рост инфляции

Следствием режима экономии стало сокращение ассортимента товаров в магазинах: в июле 2025 года ассортимент продовольственных товаров снизился на 2,3% по сравнению с прошлым годом, непродовольственных — на 1,8%.

Экономить россиян заставляет инфляция: по официальным данным Росстата, с начала полномасштабной войны она превысила 40% (накопленный результат). Социологические исследования подтверждают, что:

58% россиян сознательно отказываются от покупавшихся ранее товаров.

49% выбирают для покупок жесткие дискаунтеры или реже посещают магазины.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о дефиците бензина в России и выразил мнение, что российская экономика разрушается. Впрочем, в Москве эти утверждения отвергают, потому что это не соответствует действительности.

Новые санкции США против российского энергосектора — самые масштабные с начала вторжения в Украину и при президентстве Дональда Трампа. Однако санкции против российского экспорта нефти практически бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы поддерживать бесперебойность грузопотоков.