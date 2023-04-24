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В России мать задушила 6-летнего сына мочалкой и пыталась покончить с собой — СМИ

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1771
Время на прочтение
1 мин
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В России мать задушила 6-летнего сына мочалкой и пыталась покончить с собой — СМИ

Фото: pixabay.com

Свои действия горе-мать объяснить не смогла.

В России, в Череповце, 47-летняя Диана Фомичева убила своего 6-летнего сына, а затем пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает местный телеграм-канал SHOT.

"Женщина находилась в своей комнате в общежитии вместе с маленьким сыном. По неизвестным причинам она задушила ребенка мочалкой, а потом сама пыталась свести счеты с жизнью, но у нее не получилось. Полицию она вызвала сама", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла ночью 24 апреля.

Полицейские обнаружили пустые упаковки от разных таблеток. Горе-мать задержали, против нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Тем временем в Польше обнаружили мертвыми двоих детей и тяжелораненую мать. Накануне трагедии в местный суд поступило письмо со странным содержанием, после которого семью должны были проверять соцслужбы.

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