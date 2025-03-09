В России матерям погибших окупантов сделали циничный подарок на 8 марта: фото

В Мурманской области РФ представители путинской партии "Единая Россия" подарили матерям военных, погибших на войне в Украине, мясорубки. После резонанса в соцсетях с возмущениями из-за двусмысленности этого подарка путинисты попросили воздержаться от "провокационных интерпретаций".

В субботу, 8 марта, были опубликованы фото, на которых чиновники с улыбками вручают подарки матерям, чьих сыновей Путин бросил в мясорубку войны в Украине.

Как видно на снимках, кроме цветов женщинам подарили собственно мясорубки.

Матери погибшего оккупанта подарили мясорубку / Фото: из соцсетей

Пользователи соцсетей отметили, что после возмущения по поводу неуместности подарка партия закрыла комментарии к посту. Чаще всего это были комментарии о "позоре" и "неадекватности" подобных подарков.

Вскоре отделение "Единой России" в Мурманской области опубликовало видео разговора с одной из матерей, в котором она благодарит за мясорубку, "которая ей, в принципе, нужна".

В путинской партии, которая два десятилетия правит в России, утверждают, что их "поздравления пытаются извратить" и призвали "не поддерживать бесчеловечные и провокационные интерпретации".

Напомним, по информации британской разведки, на начало марта потери России в войне против Украины с начала 2025 года составляют уже 90 тысяч военных ликвидированными и ранеными.

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