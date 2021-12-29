В России медсестра избила школьника за то, что он отказался делать манту

В России медсестра избила школьника за то, что он отказался делать манту

Несмотря на многочисленные синяки на теле ребенка, медсестре был назначен только штраф.

В России медсестра избила школьника за то, что он не хотел делать туберкулиновую пробу. Ребенку удалось сбежать из школы в самой рубашке.

Об этом мама мальчика написала в соцсетях, сообщает mk.ru.

По словам матери мальчика, она написала отказ от Манту, поскольку у ребенка был медотвод. Несмотря на это, медсестра Елена Мальцева на отказ не обратила внимания и сначала преследовала ребенка по всей школе, а потом вообще попросила двух старшеклассников затащить мальчика в её кабинет.

"Медсестра начала грубо хватать его, удерживать и против его воли заталкивать в медкабинет со словами "Я тебя сейчас так привью! Еще и в психушку сдам!" Мой сын вырвался и побежал к центральному выходу. Прибежал домой в одной рубашке", — рассказала женщина.

Мать мальчика написала заявление в полицию. К тому же инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на это, медсестре только выписали штраф за нанесение побоев в размере 5 тыс. рублей (около 1,8 тыс. гривен).

Скриншот с видео камер наблюдения

"Учитывая, что Мальцева ранее к административной ответственности не привлекалась, имеет несовершеннолетних детей, суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей в доход государства", — заявили в пресс-службе.

Пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области сообщает, что у ребенка зафиксировали синяки на лбу, левой голени и спине. Несмотря на это, все эти повреждения признали как "не причиняющие вред здоровью". В суде медработница вины не признала и прощения у мальчика и его мамы не попросила. Мать мальчика на суровом наказании и не настаивала.

Напомним, в Мариуполе 25-летнюю мать обвиняют в жестоком избиении своего 4-летнего сына. Женщина привела ребенка в детсад, а когда воспитатели увидели на теле ребенка раны, то сразу обратились в социальные службы.

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