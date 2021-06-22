В России медведь напал на туристическую группу: есть погибшие

Погиб подросток.
В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае.
Об этом сообщает ТАСС.
По предварительной информации, погиб подросток, еще один человек травмирован.
Нападение произошло поздним вечером в районе местечка Медвежье озеро. В этом месте находилась туристическая группа из 13 человек.
Что именно произошло, пока неизвестно, однако, как сообщается, жертвой нападения животного стал подросток возрастом шестнадцати лет.
Сейчас тургруппу выводят с маршрута спасатели.
Также в России жители Югры перестали ходить на кладбища. Людям страшно из-за медведей, которые облюбовали могилы, питаясь оставленными там людьми продуктами.
Напомним, на севере Японии в городе Саппоро охотники застрелили бурого медведя, который гулял жилым кварталом и ранил 4 человека.
Заметим, что на Прикарпатье мужчина чудом уцелел после встречи с медведем.