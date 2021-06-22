В России медведь напал на туристическую группу: есть погибшие

Погиб подросток.

В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае.

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, погиб подросток, еще один человек травмирован.

Нападение произошло поздним вечером в районе местечка Медвежье озеро. В этом месте находилась туристическая группа из 13 человек.

Что именно произошло, пока неизвестно, однако, как сообщается, жертвой нападения животного стал подросток возрастом шестнадцати лет.

Сейчас тургруппу выводят с маршрута спасатели.

Также в России жители Югры перестали ходить на кладбища. Людям страшно из-за медведей, которые облюбовали могилы, питаясь оставленными там людьми продуктами.

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Напомним, на севере Японии в городе Саппоро охотники застрелили бурого медведя, который гулял жилым кварталом и ранил 4 человека.

Заметим, что на Прикарпатье мужчина чудом уцелел после встречи с медведем.

Новости мира: в Японии застрелили медведя, который ранил четырех человек

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