В России микроавтобус раздавило между грузовиками: погибли 14 рабочих из Кыргызстана (видео)

В ужасное ДТП попал автобус, которым на заработки в Россию ехали жители Средней Азии.

В воскресенье, 21 августа, на автотрассе рядом с селом Прасковьино в Ульяновской области России водитель большегрузного автомобиля не смог вовремя затормозить и наехал на автобус, оказавшийся зажатым между двумя грузовиками.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, публикуя видео с места аварии.

Жертвами аварии стали 14 граждан Кыргызстана и два гражданина РФ. По предварительным данным, маршрут микроавтобуса проходил через территорию Казахстана.

В МИД Кыргызстана подтвердили гибель своих граждан. Сотрудники консульства выехали на место происшествия для предоставления правовой помощи.

После ДТП 15 пассажиров микроавтобуса и водитель одного из грузовиков выжили, трое из них находятся в тяжелом состоянии, им проводят противошоковую терапию.

Напомним, на юго-востоке Турции 16 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом.

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