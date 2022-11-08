В России мобилизовали депутата от партии Путина, выигравшего выборы у местного военкома

У депутата был конфликт с военкомом.

В Свердловской области РФ мобилизовали депутата от партии Путина, который в сентябре выиграл выборы у местного военкома.

Об этом пишут российские пропагандисты.

46-летний депутат Дмитрий Захаров в сентябре выиграл выборы у местного военкома Алексея Вертухова, а уже 20 октября получил повестку от военкомата. Где сейчас российский мобилизованный – не знают.

Жена мобилизованного утверждает, что ее мужа отправили в оккупационную армию из-за того, что он выиграл выборы у "начальника сельских населенных пунктов" именно поэтому у него начались проблемы. Как следствие – депутата от партии Путина мобилизовали.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил в РФ "частичную" мобилизацию. В оккупационную армию могут призвать от 300 тысяч до одного миллиона россиян.

Первые мобилизованные уже ликвидированы в Украине. Российские пропагандисты пишут о потерях кафиров из разных регионов. Те же мобилизованные, которые сейчас находятся на территории России, жалуются на плохое обеспечение и отсутствие обещанных выплат.

В частности, в российской Казани толпа разъяренных "чмобиков" обругала генерала и заставила его уйти. Мобилизированные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить условия содержания. "Чмобики" жаловались на нехватку воды, дров для отопления, а также то, что им выдали старые автоматы. Они потребовали установить стиральную машину и розетки.

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