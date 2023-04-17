В России мобилизованный напал с ножом на товарищей после того, как его заставили собрать останки солдата

В России, в Новосибирской области, мобилизованный напал с ножом на военных товарищей после того, как его заставили собрать останки попавшего под поезд солдата.

Об этом пишет телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как стало известно после приговора суда, инцидент произошел на железнодорожной станции Чик Коченевского района Новосибирской области. Там мобилизованный россиянин под хмельком из Тувы попал под поезд.

После этого мобилизованного заставили помогать полицейским в сборе останков погибшего. Вернувшись с "задания" солдат встретил троих сослуживцев. Они начали ссориться и сражаться. Первый ударил ножом в спину одного из них. Медики зафиксировали тяжелое ранение.

У нападавшего, оказавшегося ветераном боевых действий в прошлом, диагностировали психическое расстройство. Но это не помешало суду приговорить его к трем годам колонии.

Напомним, в России обнаружили захоронение наемников ППК "Вагнера". О том, что их родственники были похоронены, не знали даже их семьи.

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