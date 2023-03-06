В России мобилизованный принес в военкомат гранату и угрожал подрывом

Правоохранители уже задержали мужчину.
В подмосковном Домодедово мобилизованный россиянин пьяный пришел в военкомат с гранатой "Ф-1" и угрожал подорвать здание.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
По предварительным данным, военному 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года. Военнослужащий приехал пьяный на такси, вошел в военкомат и стал угрожать сотрудникам комиссариата взорвать гранату.
Как пишут российские Telegram-каналы, мужчина сбежал из воинской части.
Напомним, в России военный "случайно" выстрелил из РПГ – обломки упали в жилом массиве.
А в Курской области произошла стрельба между срочниками. Один из них погиб, другой солдат получил ранения.
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