Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В России мобилизованный принес в военкомат гранату и угрожал подрывом

В России мобилизованный принес в военкомат гранату и угрожал подрывом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
479
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России мобилизованный принес в военкомат гранату и угрожал подрывом

Фото: Мариупольский городской совет.

Правоохранители уже задержали мужчину.

В подмосковном Домодедово мобилизованный россиянин пьяный пришел в военкомат с гранатой "Ф-1" и угрожал подорвать здание.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

По предварительным данным, военному 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года. Военнослужащий приехал пьяный на такси, вошел в военкомат и стал угрожать сотрудникам комиссариата взорвать гранату.

Как пишут российские Telegram-каналы, мужчина сбежал из воинской части.

Напомним, в России военный "случайно" выстрелил из РПГ – обломки упали в жилом массиве.

А в Курской области произошла стрельба между срочниками. Один из них погиб, другой солдат получил ранения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
479
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация