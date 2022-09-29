В России мобилизованный сбежал во время движения колонны

В России мобилизованный скрылся после того, как "Камаз", перевозивший призывников, сломался.

Теперь россиянина разыскивают полицейские в Московской области России.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Как отмечается, в РФ мобилизованных россиян перевозили на автомобиле "Камаз". Во время движения колонны автомобиль поломался на трассе. Когда его отремонтировали, российские военные недосчитались одного мобилизованного.

Сообщается, что мужчина скрылся, пока ремонтировали технику.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал указ.

Ранее в Москве призывник избил полицейского, пытавшегося вручить ему повестку.

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