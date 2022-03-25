В России могут вернуть смертную казнь: в Кремле назвали условие ее возобновления

В России могут вернуть смертную казнь: в Кремле назвали условие ее возобновления

В России говорят, что мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь не является "священным писанием" и поэтому решения суда могут меняться.

В России могут пересмотреть мораторий на смертную казнь, "если что-нибудь изменится в жизни общества", ведь после исключения РФ из Совета Европы ограничений для возобновления казни не осталось.

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Об этом заявил экс-президент РФ и действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью "РИА Новости".

"Международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основываются на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не вечны, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены", — сказал Медведев.

Также он добавил, что мораторий Конституционного суда России на казнь не является "священным писанием" и потому решения суда могут меняться.

Напомним, ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин допустил возможность возвращения смертной казни в стране. В частности, в книге Зорькин высказал мнение, что введение в 1996 году моратория на смертную казнь стало уступкой тем ценностям, которые на самом деле не свойственны российскому правосознанию. Судья отметил, что социокультурная ситуация в России заметно отличается от положения дел в старых демократиях Европы, однако Конституционный суд готов идти навстречу и преодолевать стереотипы массового сознания.