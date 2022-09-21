В России могут закрыть границы в случае массового оттока людей из-за мобилизации – СМИ

После объявления частичной мобилизации в России власти не планируют закрывать границы для мужчин. Но ситуация может измениться при массовом оттоке людей.

Вопрос о границах зависит и от силового блока России, и от самого президента Владимира Путина.

Об этом сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника.

"Власти не планируют закрывать границу для российских мужчин до конца "референдумов" на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, "если будет массовый отток", – говорится в публикации.

По утверждению собеседников издания, ситуация зависит от оценки "силового блока" (речь идет о Минобороны РФ, спецслужбах и правоохранительных органах), а также самого Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизацию следует провести как можно быстрее.

Заметим, что в РФ уже запретили выезжать из Курской области подлежащим мобилизации.

Добавим, что с 19 сентября оккупанты запретили мужчинам выезжать из захваченного Крыма.

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