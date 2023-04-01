В России мошенники убедили пенсионерку поджечь военкомат и взять кредит (видео)

В российском городе Первоуральск 73-летняя пенсионерка, дважды пытавшаяся поджечь военкомат, была убеждена, что участвует в "засекреченной операции силовиков против террористов".

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что в конце марта 2023 гожа женщине позвонил неизвестный, представившийся должностным лицом Лебедевым. Мужчина сообщил, что мошенники якобы оформили на женщину кредит в размере 600 тыс. рублей. Пенсионерка рассказала неизвестному, что у нее есть 200 тыс. рублей, которые она согласилась перевести на "безопасный счет". Затем, по указанию злоумышленников, местная жительница взяла несколько кредитов в банке на сумму более 200 тыс. рублей.

Через некоторое время мужчина снова связался с пенсионеркой, поблагодарил ее за помощь и пообещал выплатить 600 тыс. рублей в качестве бонуса от "полиции". После этого он предложил ей принять участие в еще одной "сделке" за 200 тыс. рублей – поджечь здание военкомата.

С женщиной связался "куратор", попросивший пенсионерку купить в магазине автомобильное масло и бутылку шампанского, после чего вылить алкоголь и залить в емкость горючую смесь. Мошенники убедили женщину, что вспышка испугает "террористов, орудующих возле комиссариата".

Пенсионерка взяла бутылку с зажигательной смесью и поехала в военкомат автобусом. По дороге она купила зажигалку. Мошенники попросили женщину снять "сделку на видео", из-за чего ей было сложно одновременно снимать на телефон и использовать зажигалку. Не сумев поджечь горючую смесь, пенсионерка уехала. Тогда злоумышленники попросили заменить автомобильное масло на бензин, что женщина и сделала, вернувшись в военкомат через несколько часов. Там ее задержали полицейские.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в России так боятся поджогов военкоматов, что усилили охрану зданий.

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