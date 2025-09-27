В России может вспыхнуть масштабная революция: что станет причиной

Россия / © ТСН.ua

Успешный перенос войны на территорию страны-агрессорки, в том числе удары по нефтеперерабатывающим заводам, создает критическую ситуацию с топливом в европейской части России.

Об этом сказал политолог Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

«Согласно официальным российским данным, сегодня в России не работают 2,5% заправок из-за украинских ударов по НПЗ. Это около 350 заправок, что является большой цифрой», — отметил политолог.

Ситуация критическая в отдельных регионах, где уровень дефицита топлива растет в разы. В некоторых регионах европейской части России не работают 14% заправок, а на оккупированных территориях, в частности, в Крыму и Севастополе, этот показатель достигает до 50%.

От недовольства до бунтов

Денисенко считает, что эти проблемы не могут не влиять на настроения и мнения граждан России. Он прогнозирует, что до конца года ситуация «станет критичной в большинстве европейских регионов».

Хотя эксперт не ожидает, что недовольство перерастет в дошедшую до Москвы революцию, он предполагает, что вероятность уличных бунтов возрастет:

«По уличным бунтам — если действительно события будут разворачиваться как и сейчас, их мы сможем увидеть во многих регионах европейской части России. Между тем, Кремль не будет знать, как на них реагировать».

Политолог также предположил, что рост топливного кризиса приведет к увеличению доли населения, которая будет считать, что войну нужно завершать.

Напомним, во временно оккупированном Крыму сложилась «сложная ситуация» с горючим, что подтверждается многочисленными видео в соцсетях с большими очередями на заправках. Согласно сообщениям СМИ, в Крыму приостановила продажу бензина половина АЗС.

Этот топливный кризис, который приобрел рекордные масштабы и ухудшается уже две недели, вызван новой тактикой украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями. Оккупационные власти пытаются успокоить население, призывая «не создавать ажиотаж» и не покупать горючее «на вынос».