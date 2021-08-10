В России мужчина изнасиловал школьницу, выгнав сожительницу с детьми в подъезд

В России мужчина изнасиловал школьницу, выгнав сожительницу с детьми в подъезд

Изверг несколько часов насиловал школьницу, пока не пришли копы.

В Москве мужчина решил "отпраздновать" свой 31-ый день рождения, изнасиловав 14-летнюю девочку.

Об этом сообщает Life.ru.

Во время преступления злоумышленник выгнал в подъезд свою гражданскую жену с детьми. Потерпевшая дружила с сожительницей насильника и приглядывала за двумя ее детьми.

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Дядя девочки сначала сообщил в полицию о пропаже ребенка. Она предупредила, что приедет, однако в назначенное время перестала отвечать на звонки. Родственник отправился на поиски племянницы и пытался до нее дозвониться.

Трубку взяла сожительница насильника и рассказала, где находится девочка. Вызволять школьницу приехали полицейские, которые задержали насильника. Ранее он уже был осужден за убийство.

Напомним, что Хмельницкой области до 15 лет лишения свободы осудили отчима, который дважды изнасиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.

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