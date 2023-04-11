В России мужчина написал донос на знакомого после ссоры из-за Бучи: того посадили на 5 лет

В России мужчина поссорился со знакомым из-за Бучи и написал на него донос, чтобы "перевоспитать". Тот был отправлен в колонию за антивоенные "фейки" — несмотря на инвалидность и тяжелое заболевание у сына.

В Петербурге двое приятелей поспорили о событиях в Буче. Один из них признавал, что убийства и изнасилования совершали сами россияне. В результате один мужчина донес российским спецслужбам на другого.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Как сообщает издание, Олег Белоусов начал рассказывать своему знакомому Сергею Чмыхуну об убийствах в Буче. Белоусов утверждал, что в Украине россияне насилуют, грабят и убивают мирное население. Однако его товарищ, зомбированный российской пропагандой, не согласился с таким мнением и заявил, что это все фейк. После этого Чмыхун не смог смириться с иным мнением товарища и донес на него силовикам, чтобы Белоусов "все осознал и перевоспитался".

Уже после задержания Белоусова Чмыхун заявил журналистам, что ему совершенно не жалко приятеля: "Я его предупреждал, он меня посылал не менее пяти раз".

Впоследствии российские спецслужбы обнаружили еще и антипутинские посты Белоусова. Силовики утверждают, что мужчина писал в соцсетях: "Путин – предатель №1, разворовавший страну и военный преступник", "А кто эти убийства начал? Путлер", "Русскоязычные города – Харьков, Мариуполь и другие можно сносить".

За такие "грубые нарушения" прокурор хотел приговорить мужчину к девяти годам лишения свободы, но суд "смилостивился" ведь у самого Белоусова и его сына есть инвалидность. Последние годы задержанный все свое время посвящал уходу за сыном, имеющим недостатки в развитии ЦНС. Поэтому мужчину приговорили к пяти годам.

Напомним, в России придумали новый метод мобилизации. Теперь россиян смогут мобилизовать даже без их визита в военкомат. Мужчинам будут присылать электронные повестки и запретят выезд за границу. В то же время представитель Путина Песков успел успокоить россиян, мол, "все идет по плану", а новый закон не связан с общей мобилизацией из-за войны против Украины.

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