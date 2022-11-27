В России мужчина отомстил беременной из-за флирта: побрил налысо, облил зеленкой и заставлял извиняться.

Мужчина угрожал беременной выбросить ее из окна.
В российском Красноярске мужчина отомстил своей беременной девушке, потому что она переписывалась в соцсети с фейковым аккаунтом. Он избил ее, облил зеленкой и побрил налысо.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Парень решил проверить свою девушку на факт измены. Для этого он зарегистрировал в соцсети фейковый аккаунт и начал переписываться с любимой. По словам россиян, его девушка "не прошла проверку".
После этого он избил ее, облил зеленкой и побрил налысо и заставлял извиняться.
Известно, что мужчину уже задержали.
Другие инциденты в России
В России, режим которой декларирует "традиционные ценности", часто встречаются подобные случаи. Ранее в Краснодарском крае РФ планировали установить памятник капле воды, однако вышел монумент секс-игрушке. После скандала монумент убрали.
Также в России с благотворительной целью провели стриптиз-конкурс среди моделей весом более 150 кг.
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