В России мужчина проведет два года за решеткой из-за ролика в TikTok

Местом отбывания наказания определена колония-поселение.
В России суд приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за размещение в интернете видеоролика, в котором он, по версии следствия, призывал к расправам над сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на решение Красноармейского районного суда.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Местом отбывания наказания определена колония-поселение", — говорится в сообщении.
Подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, с использованием Интернета).
Суд также на два года лишил фигуранта права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.
По версии следствия, в январе 2021 года фигурант изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийствам служащих правоохранительных органов РФ. Затем он разместил это обращение в сервисе TikTok.
Напомним, что ранее в Беларуси 24-летнего жителя Витебска приговорили к 4,5 годам заключения за "разжигание социальной вражды к милиции" в TikTok.
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