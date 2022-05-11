В России мужчина снял на видео тела людей, лежавших прямо на улице у морга (18+)

Житель российского Славгорода на Алтае снял на видео тела людей, лежавших прямо в коридоре и на улице у входной двери местного морга. Некоторые тела были едва прикрыты.
По словам Анатолия А., он пришел в больницу забрать родственницу и увидел трупы на полу Патологоанатомического отделения центральной райбольницы у входной двери.
Об этом сообщает российское издание "Подъем".
Кроме того, мешок, в котором тоже могло быть тело человека, лежал на улице у входа в отделение. Работники отделения отказались объяснить ситуацию, а затем закрыли дверь.
"Можно сказать, что оказался там случайно. И решил, что нельзя это так оставлять. Писал письмо онлайн в здравоохранение, но, к сожалению, там тишина", – рассказал мужчина.
В министерстве здравоохранения Алтайского края пока ничего не ответили.
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Россиянин обнаружил трупы на улице возле морга. Еще житель Алтайской области заснял на видео тела усопших, раскиданных в коридоре учреждения.— Лента.ру (@lentaruofficial) May 11, 2022
Никто из патологоанатомов не удосужился прикрыть мертвецов полиэтиленом. Что уж говорит о соблюдении нормальных условий содержания тел pic.twitter.com/qc3mlDaOxn
Напомним, по состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов в Украине составляют 26350 человек.
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