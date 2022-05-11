В России мужчина снял на видео тела людей, лежавших прямо на улице у морга (18+)

В России мужчина снял на видео тела людей, лежавших прямо на улице у морга (18+)

Житель российского Славгорода на Алтае снял на видео тела людей, лежавших прямо в коридоре и на улице у входной двери местного морга. Некоторые тела были едва прикрыты.

По словам Анатолия А., он пришел в больницу забрать родственницу и увидел трупы на полу Патологоанатомического отделения центральной райбольницы у входной двери.

Об этом сообщает российское издание "Подъем".

Кроме того, мешок, в котором тоже могло быть тело человека, лежал на улице у входа в отделение. Работники отделения отказались объяснить ситуацию, а затем закрыли дверь.

"Можно сказать, что оказался там случайно. И решил, что нельзя это так оставлять. Писал письмо онлайн в здравоохранение, но, к сожалению, там тишина", – рассказал мужчина.

В министерстве здравоохранения Алтайского края пока ничего не ответили.

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Россиянин обнаружил трупы на улице возле морга. Еще житель Алтайской области заснял на видео тела усопших, раскиданных в коридоре учреждения.



Никто из патологоанатомов не удосужился прикрыть мертвецов полиэтиленом. Что уж говорит о соблюдении нормальных условий содержания тел pic.twitter.com/qc3mlDaOxn — Лента.ру (@lentaruofficial) May 11, 2022

Напомним, по состоянию на 11 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов в Украине составляют 26350 человек.

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