Убийцы удалось выжить.
В России в республике Дагестан 29-летний мужчина убил жену, выколол ей глаза и пытался расчленить. После этого он отрезал себе половые органы.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Инцидент произошел в Лакском районе Дагестана. Там 29-летний Муса убил свою 38-летнюю жену. После этого он выколол глаза и пытался расчленить тело.
Также мужчина отрезал свой половой орган и положил его на тело убитой женщины. Убийцы жены удалось выжить. Его госпитализировали.
По предварительным данным, расправа произошла из-за ревности.
Напомним, в России при загадочных обстоятельствах скончался главный специалист по прослушиванию, долларовый миллионер и основатель IT-компании "ИКС-холдинг" Антон Черепенников.
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