В России мужчина в детском лагере изнасиловал четырех школьниц из Украины

В Анапе, Краснодарского края РФ, мужчина изнасиловал пятерых школьниц в детском лагере "Счастливое детство", среди пострадавших — четыре украинских девочки, вывезенные из оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает Shot.

Событие произошло 29 июля, по предварительным данным, 49-летний безработный житель Воронежской области вошел в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10-12 лет. Среди пострадавших четыре девочки из Донецкой области Украины, пятая – из Московской области РФ.

Как пишет Shot, педофила уже задержали, сейчас с ним работают следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время российские силовики выясняют, как мужчина попал в детский лагерь. Утверждается, что в прошлом его уже привлекали к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя в запрещенных местах и употребление наркотиков.

Напомним, в России маньяк 14 лет держал в подвале девушку и насиловал ее: как ей удалось сбежать.

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