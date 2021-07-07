В России мужчина в маске захватил в заложники сотрудников банка

С ним пытаются вести переговоры.
В среду, 7 июля, неизвестный захватил в заложники несколько человек в отделении "Сбербанка" в Тюмени (Россия). Захватчик требует выдать ему деньги.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Неизвестный мужчина взял нескольких заложников в отделении "Сбербанка" в Тюмени", — сказал собеседник.
Захватчик требует выдать ему деньги. С ним пытаются вести переговоры.
Также отмечается, что жители жилого дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы.
"Все жители пятиэтажного дома по Червишевскому тракту в Тюмени, где находится отделение банка, эвакуированы на безопасное расстояние", — сказал собеседник.
Так, по данным источника в экстренных службах региона, количество эвакуированных — более 50 человек. На месте работают сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.
Он также сообщил, что в заложниках находятся три человека. В свою очередь региональное управление МВД РФ сообщает о двух заложниках.
Между тем Telegram канал Baza сообщает подробности захвата.
"Мужчина в маске, с рюкзаком, из которого торчат провода, зашел в отделение на Червишевском тракте и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения смогла уговорить захватчика вывести всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в центре Киева гражданин Узбекистана Сухроб Каримов удерживал в заложниках начальницу отдела коммерческого банка и угрожал взрывчаткой. Иностранца отправили на принудительное лечение.