В России мужчина забросал админздание бутылками с зажигательной смесью – видео

В России снова что-то происходит.

В российском городе Владимир днем 13 апреля прогремело несколько взрывов возле здания облгосадминистрации. Свидетели говорят о нескольких взрывах с разницей в 30–40 секунд.

Об этом пишут местные паблики.

Впоследствии стало известно, что мужчина забросал администрацию города бутылками с зажигательной смесью, его задержали.

"После неудачного броска в окно он пытался оббежать здание и скрыться", — пишет Mash.

После этого преступник также поджег авто Hyundai Creta, которое, предварительно, принадлежит Инне Дыровой – начальнице управления профилактики коррупционных правонарушений.

Напомним, российский Оренбург продолжает уходить под воду (видео).

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