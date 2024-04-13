В России мужчина забросал админздание бутылками с зажигательной смесью – видео

В России снова что-то происходит.
В российском городе Владимир днем 13 апреля прогремело несколько взрывов возле здания облгосадминистрации. Свидетели говорят о нескольких взрывах с разницей в 30–40 секунд.
Об этом пишут местные паблики.
Впоследствии стало известно, что мужчина забросал администрацию города бутылками с зажигательной смесью, его задержали.
"После неудачного броска в окно он пытался оббежать здание и скрыться", — пишет Mash.
После этого преступник также поджег авто Hyundai Creta, которое, предварительно, принадлежит Инне Дыровой – начальнице управления профилактики коррупционных правонарушений.
Напомним, российский Оренбург продолжает уходить под воду (видео).
Читайте также:
- Эксперт спрогнозировал, втянет ли Путин Лукашенко в войну против Украины
- Иранский десант с вертолета захватил судно израильского миллиардера
- В Турции разбилась кабина на канатной дороге: что известно о пострадавших и погибших