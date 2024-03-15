В России мужчина застрелил адвоката и виновника ДТП, в котором погиб его сын

Это произошло после того, как виновника осудили на 1,5 года лишения свободы.

В России отец сбитого насмерть ребенка застрелил виновника ДТП, а также его адвоката.

Об этом пишет Baza.

В сообщении указывается, что событие произошло в Дагестане, возле здания Ногайского районного суда, где суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП — в прошлом году 22-летний парень сбил 15-летнего ребенка на мопеде.

"После вынесения приговора — водителю дали 1,5 года лишения свободы — отец погибшего мальчика, недовольный решением суда, несколько раз выстрелил в подсудимого и его адвоката. Они погибли. У еще одного мужчины ранение в бедро, его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Мужчину, застрелившего виновника ДТП и его адвоката, уже задержали, он дает показания правоохранителям.

Напомним, ранее сообщалось, что в России жена убила мужа-"вагнеровца" в день бунта Пригожина: боялись, что за ним придут.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России с почестями похоронили убийцу пятилетнего ребенка.

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