В России мужчинам запрещают выезд за границу – военком Ростовской области

В России, где идет мобилизация, мужчины уже не могут свободно уехать из страны. Для того, чтобы покинуть РФ, нужна официальная справка.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на военком Ростовской области.

"Информация о закрытии границ теперь является официальной. Военным Ростовской области заявил, чтобы уехать из России, теперь нужна справка. Получить такую можно в районном комиссариате", — говорится в источнике.

Напомним, в Казахстане на границе задержали троих бежавших от мобилизации россиян.

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