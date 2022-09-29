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В России мужчинам запретили выезжать с места жительства без разрешения военкоматов

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В России мужчинам запретили выезжать с места жительства без разрешения военкоматов

Фото: Associated Press

В России заявили, что подпадающим под мобилизацию запрещено выезжать с места жительства. Мол, соответствующая норма прописана в законе.

При этом еще несколько дней назад в РФ заявляли, что никаких ограничений на передвижение для россиян нет.

О "новых" правилах для россиян сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", — написал Володин.

По его словам, "такая норма закона есть, и ею должны руководствоваться все военнообязанные".

Отметим, за первые семь дней с начала объявления в России "долевой" мобилизации из РФ уехало больше людей, чем было задействовано до полномасштабного вторжения в Украину в феврале этого года.

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