В России мужчину отправили в тюрьму и убили его кота, потому что он переживал за дочь из Киева

В Новосибирске, Россия 67-летнего пенсионера отправили в колонию на три года и убили его кота. Это произошло, потому что он в соцсетях поддержал сожжение военкоматов.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Настоящее время".

По данным издания, житель Новосибирска Тахир Арсланов в социальных сетях написал одобрительный комментарий по поводу подвала одного из местных военкоматов. Также он отрицательно относился к войне России против Украины.

Свое поведение 67-летний россиянин аргументировал тем, что российская пропаганда обо всем лжет, поскольку его дочь живет в Киеве и из-за обстрелов вынуждена ночевать в подвале.

"У меня дочь живет в Киеве. Когда их начали бомбить, я просто ум потерял, начал писать антивоенные комментарии. У меня ребенок в бомбоубежище ночевал, понимаете?", — рассказал Тахир Арсланов.

На суде пенсионер заявил, что он негативно относится к российским властям, однако ничего плохого не совершал. Мужчину, выступавшего против массовых убийств, украинцев назвали "террористом и экстремистом". Его на 3 года отправили в колонию. Также во время обысков ради издевательства российские силовики убили кошку россиянина.

Напомним, белгородским "добровольцам из ТРО" выдали оружие для защиты РФ.

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