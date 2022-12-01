"В России на болотах уже началась борьба за власть": военный эксперт перечислил возможных преемников Путина

По словам Притулы, нынешний глава Кремля может не дожить до весны.

В России идет борьба за власть между определенными группами, что может привести к падению режима президента Владимира Путина уже к марту 2023 года.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула.

Нынешний глава РФ Путин будет проводить очередную волну мобилизации после нового года, чтобы весной мощно атаковать Украину. Однако доживет ли российский президент до весны – вопрос...

"В России на болотах уже началась борьба за власть. Там появляются новые персонажи, желающие быть преемниками, это может быть: Пригожин, Патрушев, Нарышкин, Бортников и Лавров", – перечислил возможных преемников Путина эксперт.

По его словам, сейчас образовались определенные группы, двигающиеся в направлении транзита власти к другому человеку в России.

"Есть определенные действия, направленные на размытие власти Пригожина, пытаются создавать другие военные кампании, чтобы у Пригожина не было монополии. В Кремле опасаются такого развития ситуации, и это то, что грозит властям Путина уже сегодня", – сказал Притула.

Недавно стало известно, что для российского главы Путина строят сеть бункеров.

Напомним, Великобритания проявила воздушную активность на вражеских аэродромах. Россия может планировать несколько массированных воздушных атак по Украине.

Читайте также: