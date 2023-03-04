В России на ферме умерли от голода сотни коров: фото

В Новосибирской области РФ на одной из местных ферм из-за отсутствия кормов погибли 550 коров. Скот страдал еще с осени, но только 3 марта местная прокуратура обратила внимание на ситуацию, открыв уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Местные жители сообщили, что всего в стаде насчитывалось около 800 коров. Большинство из них не пережили зиму, страдая от холода, голода и жажды.

В соцсети публикуют фото погибших коров, лежащих и в помещении, и во дворе фермы.

Фото: из соцсетей

Местные власти обратили внимание на массовую гибель скота, когда туши умерших коров массово вывезли на скотомогильник. Теперь здесь срочно ищут средства на утилизацию сотен умерших от голода коров. В районе будет введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в ветеринарном управлении уверяют, что людям ничего не угрожает.

Владелец фермы находится в стадии банкротства и на связь он не выходит. На еще одной ферме в соседнем районе, также принадлежащей этому бизнесмену, из-за жестоких условий содержания умерло 73 коровы.

Напомним, живущее в Чернобыле стадо одичавших коров хорошо чувствует себя после нашествия российских оккупантов. Животные научились самостоятельно выживать после того, как в 2016 году умерли их хозяева-самоселки.

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