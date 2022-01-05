В России на газоперерабатывающем заводе прогремел взрыв: что известно

В России на газоперерабатывающем заводе прогремел взрыв: что известно

По словам местных, от взрывной волны "в близлежащих деревнях открывались форточки".

В Амурской области РФ утром в среду, 5 января, на территории газоперерабатывающего завода вблизи города Свободный прогремел взрыв и начался пожар.

Об этом сообщает AMUR.LIFE.

Отмечается, что на месте происшествия работают чрезвычайники, возгорание уже локализовали. "Около семи утра на Амурском ГПЗ сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок", — рассказали в пресс-службе завода.

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Инцидент произошел при проведении пусконаладочных работ под погрузкой. "Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населенным пунктам нет", — добавили в Амурском ГПЗ.

Обстоятельства происшествия выясняет городская прокуратура. В настоящее время специалистами проверяется соблюдение на газоперерабатывающем заводе законодательства по пожарной безопасности.

Между тем, местные жители рассказали, что "взрывная волна была такой силы, что в близлежащих селах открывались форточки". "У нас в Черниговке дома трухануло так ,что мебель, посуда тряслись как от землетрясения, представляю, что в Дмитриевке было", — поделились местные жители в соцсетях.

В октябре прошлого года на Амурском газоперерабатывающем заводе в результате разгерметизации оборудования произошел взрыв газа, который вызвал пожар. Заметим, что Амурский ГПЗ, расположенный возле города Свободный в Амурской области, принадлежит "Газпрому".

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