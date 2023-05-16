В России на газопроводе раздался сильный взрыв: один человек погиб, много раненых

О причинах взрыва в РФ не сообщается.
В России в Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 16 мая, произошел взрыв по газопроводу "Елец-1". На месте инцидента погиб один человек, четыре человека пострадали.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Взрыв произошел недалеко от поселка Лихма на газопроводе компании "Газпром трансгаз Югорск". Известно об одном погибшем и раненых. В РФ не сообщают, что явилось причиной взрыва на газопроводе.
"На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лихма произошел взрыв. Один человек погиб, четырех с ожогами эвакуировали на санборте в Нягань. На место происшествия летит комиссия", — рассказал глава администрации Белоярского района страны-оккупанта Сергей Маненков.
Напомним, в Свердловской области России 29 марта 2023 г. произошел взрыв на газопроводе Ямбург-Елец в поселке Пелим.
Читайте также:
- В Москве в районе завода "Москвич" вспыхнул мощный пожар
- У Путина придумали новую цель "военной спецоперации" в Украине
- Медведев обозвал Францию "старой девкой" после слов Макрона о "геополитическом поражении России"