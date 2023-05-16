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В России на газопроводе раздался сильный взрыв: один человек погиб, много раненых

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В России на газопроводе раздался сильный взрыв: один человек погиб, много раненых

В России произошел взрыв на газопроводе. / Фото: Associated Press

О причинах взрыва в РФ не сообщается.

В России в Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 16 мая, произошел взрыв по газопроводу "Елец-1". На месте инцидента погиб один человек, четыре человека пострадали.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Взрыв произошел недалеко от поселка Лихма на газопроводе компании "Газпром трансгаз Югорск". Известно об одном погибшем и раненых. В РФ не сообщают, что явилось причиной взрыва на газопроводе.

"На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лихма произошел взрыв. Один человек погиб, четырех с ожогами эвакуировали на санборте в Нягань. На место происшествия летит комиссия", — рассказал глава администрации Белоярского района страны-оккупанта Сергей Маненков.

Напомним, в Свердловской области России 29 марта 2023 г. произошел взрыв на газопроводе Ямбург-Елец в поселке Пелим.

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Дата публикации
Просмотры
1810
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