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В России на границе с Украиной раздаются мощные взрывы — СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов (видео)

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В России на границе с Украиной раздаются мощные взрывы — СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов (видео)

ФОТО: социальные сети

По данным росСМИ, пострадали четверо военнослужащих, между тем, по словам губернатора области, пострадавших нет.

Поздним вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородского района (РФ) слышны взрывы и видны поднимающиеся в небо клубы дыма.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Председатель села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", — заявил Гладков.

По его словам, на месте работают все экстренные службы. Причина пока неизвестна. Между тем, средства массовой информации сообщают, что, вероятно, горит состав боеприпасов.

По предварительной информации, по данным росСМИ, при попадании снаряда в военный городок ранены четверо военнослужащих. 

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