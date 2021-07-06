В России на Камчатке пропал самолет Ан-26 с десятками пассажиров на борту: подробности

В России на Камчатке пропал самолет Ан-26 с десятками пассажиров на борту: подробности

Есть неподтвержденная информация, что мол самолет упал в море.

В России ищут самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") в поселок Палана, но не вышел на связь 6 июля.

Об этом пишет русская служба ВВС.

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По предварительной информации, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть человек экипажа. Предварительно говорят, что Ан-26 упал в море вблизи поселка Палана.

РосСМИ со ссылкой на спасателей пишут, что видимость у поселка, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность. В то же время, по данным российского "Интерфакса", причиной катастрофы могли стать плохая видимость или отказ техники, ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина крушения самолета.

"Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза. Уточнение квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть аварию там", — сказал собеседник агентства.

Сейчас создан специальный штаб и район маршрута исследуют два вертолета и спецсамолёт. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

Как сообщалось, грузовой Boeing 737 2 июля сел на воду у Гонолулу, вблизи Гавайских островов. Причина аварии самолета — неисправность двигателя.

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