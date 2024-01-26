В России на конкурс снеговиков слепили фигуру оккупанта в виде "рептилоида": фото

Уродливый вид снежной скульптуры может угрожать ее автору даже обвинением в “дискредитации” российской армии.
В российском городе Дзержинске появился разрисованный снеговик, символизирующий солдата российской оккупационной армии, о чем свидетельствует нашивка Z на его камуфляже.
В администрации города сообщили изданию "Подъем", что снежную скульптуру изготовил для местного конкурса военный пенсионер.
Как и подобает настоящему оккупанту, у этого снеговика нет ничего человеческого — лицо чем-то напоминает бобра, клыки — моржевые, позади фигура опирается на длинный зеленый рептилоидный хвост. Одет он в военную форму российского десантника.
Уродливый вид снежной скульптуры может угрожать ее автору даже обвинением в “дискредитации” российской армии.
Однако, представители конкурса отметили, что автор изобразил "символ наступившего года — Дракона".
Есть определенный символизм в том, что после первого потепления от снеговика-оккупанта в виде странного "рептилоида" останется только мокрое место.
Напомним, депутат законодательного собрания Вологодской области РФ Александр Гордеев сделал роскошный по российским меркам новогодний подарок своим коллегам-женщинам – по упаковке куриных яиц.
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