В России на конкурс снеговиков слепили фигуру оккупанта в виде "рептилоида": фото

Уродливый вид снежной скульптуры может угрожать ее автору даже обвинением в “дискредитации” российской армии.

В российском городе Дзержинске появился разрисованный снеговик, символизирующий солдата российской оккупационной армии, о чем свидетельствует нашивка Z на его камуфляже.

В администрации города сообщили изданию "Подъем", что снежную скульптуру изготовил для местного конкурса военный пенсионер.

Как и подобает настоящему оккупанту, у этого снеговика нет ничего человеческого — лицо чем-то напоминает бобра, клыки — моржевые, позади фигура опирается на длинный зеленый рептилоидный хвост. Одет он в военную форму российского десантника.

Снежная фигура русского оккупанта в Дзержинске / Фото: Telegram / "Подъем"

Снежная фигура русского оккупанта в Дзержинске / Фото: Telegram / "Подъем"

Уродливый вид снежной скульптуры может угрожать ее автору даже обвинением в “дискредитации” российской армии.

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Однако, представители конкурса отметили, что автор изобразил "символ наступившего года — Дракона".

Есть определенный символизм в том, что после первого потепления от снеговика-оккупанта в виде странного "рептилоида" останется только мокрое место.

Напомним, депутат законодательного собрания Вологодской области РФ Александр Гордеев сделал роскошный по российским меркам новогодний подарок своим коллегам-женщинам – по упаковке куриных яиц.

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