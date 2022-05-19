В России на легендарного рок-музыканта Юрия Шевчука составили протокол после концерта: в чем обвиняют

В России на легендарного рок-музыканта Юрия Шевчука составили протокол после концерта: в чем обвиняют

Лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук вынужден был беседовать с сотрудниками полиции сразу после выступления в Уфе.

Концерт российской рок-группы ДДТ в родном для ее лидера городе Уфе закончился для Юрия Шевчука неприятным разговором с российскими силовиками. Теперь ему грозит штраф.

Об этом 19 мая сообщил изданию "Фонтанка" продюсер группы Совмир Усаев.

По его словам, сразу после окончания выступления группы за кулисами сцены появились сотрудники полиции.

Юрия Шевчука изолировали от остальных участников группы, не пропуская даже директора коллектива. На входе в гримерку силовики выставили охрану - двоих сотрудников полиции в форме спецназа. Разговор с Шевчуком длился в течение часа.

Впоследствии стало известно, что по факту концерта на Шевчука был оформлен административный протокол, но на какие высказывания или песни лидера ДДТ обратили внимание правоохранители — не сообщается.

В объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан сообщили, что музыканту инкриминируют нарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ ("публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ").

Судебное заседание по делу Шевчука пока не назначено. Рок-музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, известные российские артисты – рэпер Oxxxymiron и музыкант Борис Гребенщиков дали благотворительный концерт в поддержку Украины в Лондоне.

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