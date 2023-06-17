В России на мать погибшего срочника написали донос о "дискредитации армии": теперь ее будут судить

В России полиция составила протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии на женщину, сын которой, находясь на срочной службе, погиб в конце 2022 года, якобы на границе с Украиной — в Белгородской областит РФ.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", на россиянку написали донос после ее интервью "Новой газете. Европа".

“В доносе были опубликованы следующие мои слова: “Когда началась война, я смотрела телевизор, переживала за чужих, плакала. Когда сына в армию забрали и с воинской части перебросили на границу Украины, я стала больше переживать и плакать”. Очевидно, протокол через одно слово. Мне очень больно и досадно”, — прокомментировала россиянка, опрометчиво назвавшая войну войной, а не "специальной военной операцией".

По информации портала 72.ru, донос на россиянку написала некая Анна Коробкова, которая называет себя профессиональной доносицей, регулярно жалуется в полицию и других россиян с антивоенной позицией и как-то хвасталась, что только в 2022 году якобы написала более 700 доносов.

Напомним, ранее к известной в соцсетях московскому кондитеру Анастасии Чернышевой, выпекающей торты с антивоенными надписями, пришла полиция. На нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ о дискредитации армии.

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