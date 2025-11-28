В России на полигоне "Ясный" прогремел взрыв и возник фиолетовый "гриб" (фото, видео)

Дым на полигоне «Ясный» под Оренбургом после взрыва

В России под Оренбургом на полигоне «Ясный» 28 ноября мог произойти взрыв ракеты, после которого в небо поднялся «гриб» из фиолетового дыма.

Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+ и другие паблики.

«Странные вещи сегодня творились над полигоном „Ясный“ под Оренбургом. Там поднялся фиолетовый дым, вероятно, после взрыва ракеты. Есть предположение, что запуск прошел с неполадками, и ракета взорвалась в воздухе», — говорится в сообщении канала.

По данным других пабликов, во время испытаний ракета взорвалась прямо в воздухе, образовав яркое облако и напугав свидетелей, которые следили за стартом.

По словам местных властей, угрозы для населения нет и эвакуация не планируется.

Дым над полигоном «Ясный» после взрыва 28 ноября

По данным мониторинговой группы телеграм-канала «Крымский ветер», судя по азимуту, ракету из Оренбургской области запускали в направлении полигона «Кура» на Камчатку.

Это была ракета на жидком топливе, гептиле. Возможно, речь идет о ракете Р36УТТХ2 «Воевода», она же «Днепр». Возраст этих ракет — по 30-40 лет. Не исключено, что речь может идти об аналоге, который, по слухам, россияне пытаются сделать.

«Похоже, после выхода изделия из ШПУ (шахтной пусковой установки — ред.), после использования ПАД (порохового аккумулятора давления — ред.) не состоялся запуск маршевого двигателя. Поэтому эта бочка упала, развалилась, компоненты НГМД/АД, судя по рыжему следу, при смешивании самовоспламеняются. А может это было что-то более древнее, вроде челомеевской ракеты УР-100», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Траектория запуска ракеты с аэродрома «Ясный» / © Telegram / Крымский ветер

Заметим, что в городе Ясный Оренбургской области расположены космодром и база ракетных войск. Это одна из немногих точек в России, откуда враг запускает ракеты большой дальности. Оттуда россияне могут также запускать ракеты, вооруженные ядерными боеголовками.

К слову, в ночь на 28 ноября Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по объектам России. Генштаб ВСУ подтвердил, что поражен Саратовский НПЗ. На аэродроме «Саки» (оккупированный Крым) уничтожен ангар по хранению вражеских дронов «Орион» и «Форпост». Поражен командно-диспетчерский пункт, «КамАЗ», районы сосредоточения войск и склады горючего на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.