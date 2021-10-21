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В России на Ростовской АЭС остановили работу энергоблока: существует ли радиационная угроза

В России на Ростовской АЭС остановили работу энергоблока: существует ли радиационная угроза

wikimedia.org

СМИ сообщали об утечке пара.

Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен для проведения регламентных работ, нарушения безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в норме.

Об этом в четверг, 21 октября, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Также в "Росэнергоатоме" отметили, что специалисты обнаружили дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке.

"21 октября 2021 года в 00:54 по московскому времени на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС во время обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 мм, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе", — говорится в сообщении.

В концерне отмечают, что эта система является частью второго "чистого" контура, по которыму циркулирует чистая, не радиоактивная вода. Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок отключили от сети, вследствие того, что на горячем оборудовании это сделать невозможно.

Согласно данным портала "Радиационная обстановка на предприятиях Росатома" Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН, на 10:00 четверга радиационный фон вокруг Ростовской атомной станции составил 0 — 0,3 мкЗв/ч, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним:

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