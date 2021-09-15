В России на туристическую группу обрушился ледник: две женщины погибли

Причина — таяние льда.

Ледник обрушился на туристическую группу в России. Две женщины погибли, а еще одна получила серьезные травмы.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

Инцидент произошел в ущелье в Карачаево-Черкесии на высоте более двух тысяч метров. Глыбы упали, когда четверо туристок фотографировались на фоне ледника. По словам чиновников, это произошло из-за таяния льда. Теперь доступ к ущелью временно закрыт.

Напомним, 8 сентября в России погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. РосСМИ заявили, что он умер, пытаясь спасти известного режиссера, который поскользнулся во время съемок на учениях, и упал в воду. Однако, пресса выяснила — министр погиб не на учениях, а на туристическом объекте, на водопаде. Более того — именно погибший режиссер пытался спасти чиновника, который упал в пропасть.

Новости мира: в России ледник обрушился на туристическую группу - две женщины погибли

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