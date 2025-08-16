- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 1 мин
В России на Волгоградском НПЗ снова что-то горит: уже в третий раз (видео)
Как объясняет руководство Волгоградского НПЗ, это они сами, — сливали часть нефтепродуктов и возник пожар. Впрочем, его тоже можно считать результатом прилетов, ведь сливали нефть для ремонта резервуаров после ударов.
На Волгоградском НПЗ снова что-то пылает.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Местные СМИ пишут, что возгорание возникло из-за сброса нефтепродуктов для ремонта поврежденных резервуаров.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко уточнил в Telegram, что на Волгоградском НПЗ что-то горит уже в третий раз.
«Первые два раза — после пролетов хороших дронов. Но сейчас, как объясняет руководство НПЗ, это они сами, — сливали часть нефтепродуктов, и возник пожар. Впрочем, его тоже можно считать результатом прилетов. Ведь сливали нефть для ремонта резервуаров после ударов», — объяснил он и обнародовал видео.
Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде.