В России на Волгоградском НПЗ снова что-то горит: уже в третий раз (видео)

На Волгоградском НПЗ снова что-то горит / © скриншот с видео

Реклама

На Волгоградском НПЗ снова что-то пылает.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Местные СМИ пишут, что возгорание возникло из-за сброса нефтепродуктов для ремонта поврежденных резервуаров.

Реклама

Украинский журналист Андрей Цаплиенко уточнил в Telegram, что на Волгоградском НПЗ что-то горит уже в третий раз.

«Первые два раза — после пролетов хороших дронов. Но сейчас, как объясняет руководство НПЗ, это они сами, — сливали часть нефтепродуктов, и возник пожар. Впрочем, его тоже можно считать результатом прилетов. Ведь сливали нефть для ремонта резервуаров после ударов», — объяснил он и обнародовал видео.

Дата публикации 16:04, 16.08.25 Количество просмотров 9 В России на Волгоградском НПЗ снова что-то горит

Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде.