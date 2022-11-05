В России на войну забрали "мобика" с гепатитом и наркозависимостью

В 2016-м именно из-за этих диагнозов молодого человека не взяли в контрактную армию.

В России мобилизовали Александра Смазнов, который с 2016-го стоит на учете из-за гепатита С. К слову, мужчину шесть лет назад именно из-за этого диагноза не приняли в контрактную армию.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Смазнова военкомат Великого Новгорода призвал в армию 11 октября без медкомиссии. Впоследствии его отправили в тверскую воинскую часть.

Мать "Мобика" говорит, что дома ее сын получал лечение. Впрочем, теперь у него закончилось лекарство. Все больше – армии нужными препаратами его никто не обеспечит. Женщина также рассказала, что Александр состоит на учете в наркодиспансере из-за зависимости. Кроме того, мужчина якобы имеет "имеющий неуравновешенную психику".

Фото: Telegram-канал Baza

Чтобы спасти сыновья, женщина обратилась в комиссариат, но оттуда ее переадресовали в командование части. Она также обратилась в призывную комиссию. В свою очередь, призывник написал рапорт о прохождении медкомиссии по месту службы. Впрочем, за прошедшие недели в ситуации никто так не помог.

Мобилизация по-русски

Кремль заявил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч человек на войну. Глава Кремля Владимир Путин хвастается, мол, в стране "количество добровольцев не сокращается".

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин 4 ноября подписал закон, разрешающий мобилизовать граждан с незакрытой судимостью.

В свою очередь , аналитики ISW считают, что Кремль не достиг своих целей во время частичной мобилизации. Вероятно, РФ будет продолжать скрытую мобилизацию. Власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.

Тем временем британские разведчики сообщают, что российские "мобики" уходят на фронт почти без подготовки. Отмечается, что у "второй армии мира" нет достаточных возможностей для обучения большого количества призывников.

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