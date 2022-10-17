В России на жилой дом упал военный самолет: фото, видео

В городе Ейск Краснодарского края РФ вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и средства массовой пропаганды.

Местные жители сообщают, что на девятиэтажный дом по улице Коммунистической упал военный самолет. Сразу после этого на месте возгорания слышали взрывы. Вероятно, это сдетонировал боекомплект.

На месте возгорания вспыхнул жилой дом. Мощное пламя охватило все этажи – от 1 по 9.

Судя по фото, пилот успел катапультироваться. Российские телеграмм-каналы уточняют, что там упал военный самолет Су-34. Он летел с боезапасом, вероятно спешил бомбить Украину, однако у самолета отказал двигатель и он упал. У дома детонирует боекомплект, мешающий россиянам потушить пожар.

В Минобороны РФ подтвердили падение военного самолета. Там заявили, что якобы самолет совершал тренировочные полеты.

"По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", — заявили в российском Минобороны.

Обстрелы Украины 17 октября

Россия 17 октября иранскими дронами атаковали центр Киева. Они полностью разрушили жилой дом. На месте происшествия погибли 4 человека.

Также кафиры ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях .

17 октября террористы РФ ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что Россия планировала 17 октября превзойти масштабы своих обстрелов, произошедших 10 октября.

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