В России набирает обороты "зачистка" Z-блоггеров: кто и за что попал под удар

На этот раз в РФ "взялись" за Z-блоггеров.
Внутренний террор в РФ вышел на новый уровень. В стране-агрессорке полным ходом идет преследование россиян, выступивших против войны с Украиной. Однако теперь в РФ взялись уже и за тех, кто всячески помогает оккупантам.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Вчера, 31 августа, российские телеграмм-каналы прогремели новостью о задержании администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.
Отмечается, что в список Z-блоггеров он не входил, но долгое время его считали "своим".
"Коренный москвич 2014 года поехал на Донбасс, чтобы "восстановить справедливость" и воевал против украинцев. За менее чем два года дорос вплоть до "майора ДНР", был командиром взвода, начальником связи дивизиона", — говорится в сообщении.
Сам Куршин периодически рассказывал о своих "достижениях", несмотря на это, полномасштабную войну назвал ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия для России".
Следовательно, на своем канале он публиковал новости, в которых говорилось и о провалах армии РФ, критиковал руководство родного минобороны.
"А три дня назад опубликовал рассказ арестованного комбата ВС РФ Андрея Буланова о том, что происходит в "зоне СВО", – говорится в сообщении.
Оккупант пожаловался на "полный беспредел" командного состава, мародерство разведки, отсутствие обеспечения и кражу в армии страны-агрессора. Именно этот пост в Telegram-канале Moscow Calling мог стать поводом для ареста Куршина.
Его задержали на Ленинградском вокзале в Москве, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
После скандального случая Z-"военкор" Егор Гузенко сообщил о предстоящем аресте ряда своих "сообщников", которые рассказали о том, что происходит в армии РФ и непосредственно на фронте.
"Российская контрразведка собирается арестовать известных пропагандистов и пособников окупантов — Романова, Живова и Сапонькова — за их посты с критикой действий командования", — говорится в сообщении.
Между тем в России конфликт между ФСБ и Минобороны РФ набирает обороты. Теперь и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и начальник генштаба Валерий Герасимов постоянно должны доказывать, что у них "все хорошо".