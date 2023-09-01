В России набирает обороты "зачистка" Z-блоггеров: кто и за что попал под удар

На этот раз в РФ "взялись" за Z-блоггеров.

Внутренний террор в РФ вышел на новый уровень. В стране-агрессорке полным ходом идет преследование россиян, выступивших против войны с Украиной. Однако теперь в РФ взялись уже и за тех, кто всячески помогает оккупантам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Вчера, 31 августа, российские телеграмм-каналы прогремели новостью о задержании администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.

Отмечается, что в список Z-блоггеров он не входил, но долгое время его считали "своим".

"Коренный москвич 2014 года поехал на Донбасс, чтобы "восстановить справедливость" и воевал против украинцев. За менее чем два года дорос вплоть до "майора ДНР", был командиром взвода, начальником связи дивизиона", — говорится в сообщении.

Сам Куршин периодически рассказывал о своих "достижениях", несмотря на это, полномасштабную войну назвал ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия для России".

Следовательно, на своем канале он публиковал новости, в которых говорилось и о провалах армии РФ, критиковал руководство родного минобороны.

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"А три дня назад опубликовал рассказ арестованного комбата ВС РФ Андрея Буланова о том, что происходит в "зоне СВО", – говорится в сообщении.

Оккупант пожаловался на "полный беспредел" командного состава, мародерство разведки, отсутствие обеспечения и кражу в армии страны-агрессора. Именно этот пост в Telegram-канале Moscow Calling мог стать поводом для ареста Куршина.

Его задержали на Ленинградском вокзале в Москве, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

После скандального случая Z-"военкор" Егор Гузенко сообщил о предстоящем аресте ряда своих "сообщников", которые рассказали о том, что происходит в армии РФ и непосредственно на фронте.

"Российская контрразведка собирается арестовать известных пропагандистов и пособников окупантов — Романова, Живова и Сапонькова — за их посты с критикой действий командования", — говорится в сообщении.

Между тем в России конфликт между ФСБ и Минобороны РФ набирает обороты. Теперь и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и начальник генштаба Валерий Герасимов постоянно должны доказывать, что у них "все хорошо".

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