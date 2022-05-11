В России началась "чистка" военного руководства, которой так боялись все генералы — Арестович

В России началась "чистка" военного руководства, которой так боялись все генералы — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба.

По его словам, даже "руководитель вторжения в Украину" Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

Об этом Арестович сказал во время разговора с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"В России смещают руководство Генерального штаба. Чистка, смещение и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, а де-юре еще занимает должность. Сейчас решается: давать ему время на исправление или не давать", — рассказывает Арестович.

По его словам, в России отстранили также командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

"Его не просто устранили, против него возбудили уголовное дело. Возможно, по делу государственной измены", — говорит заместитель руководителя ОП.

Сменили также и заместителя начальника Генерального штаба. По словам Арестовича, именно этот человек участвовал в планировании войны в Украине.

"Это значит очень важную вещь — не мы (Украина — ред.), а сама Россия дала оценку своим военным за проведение этой "операции". Садитесь — двойка. Дальнейшая их судьба печальна", — заявил Арестович.

Напомним, российские генералы боятся "чисток", которые наверняка собирается устроить российский президент Владимир Путин за провал войны в Украине, чтобы "сделать из них козлов отпущения".

Сегодня путинский режим ужасает весь мир подобием гитлеровского - заместитель руководителя ОП

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