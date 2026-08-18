В России началась вторая волна дефицита бензина: на АЗС снова вводят ограничения

Горючее / © Associated Press

Реклама

В России в августе началась вторая волна дефицита горючего . По меньшей мере, в десяти регионах местные власти вновь усилили ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях. Об этом сообщает Reuters .

Корреспонденты агентства 17 августа зафиксировали, что на отдельных АЗС Московской области бензина снова не было , в то время как дизельное топливо оставалось доступным почти повсюду.

Реклама

Топливный кризис в РФ начал усугубляться еще в мае, а к июлю проблемы охватили почти все российские регионы. Среди причин Reuters называет остановку ряда нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников, а также сезонный рост спроса на горючее.

Реклама

Чтобы увеличить поставки горючего на внутренний рынок, российские власти запретили экспорт бензина и дизельного горючего, снизили требования к его качеству и начали импортировать нефтепродукты. В конце июля ситуация отчасти стабилизировалась, а в некоторых регионах ограничения даже ослабили.

Впрочем, улучшение оказалось непродолжительным. Новая волна атак беспилотников на российские НПЗ в конце июля и начале августа привела к новому витку проблем с поставкой горючего.

Российское правительство признало, что ситуация остается сложной, в частности, в Оренбургской, Липецкой, Тверской областях, Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях, а также в Орловской области, Тиве и Хакасии.

В то же время, с начала августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упали в среднем на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Реклама

Кризис с горючим в РФ — последние новости

Напомним, в России усугубляется дефицит горючего . Особо сложная ситуация, по словам экономиста Олега Пендзина, наблюдается в отдаленных регионах страны. РФ пытается компенсировать нехватку импортом нефтепродуктов из Белоруссии, Казахстана и Индии, однако проблемы с логистикой усложняют поставки.

Также в российском Ельце Липецкой области образовалась большая очередь у автозаправочной станции "Роснефти". Сообщается, что с горючим очень сложная ситуация.

К слову, в России дефицит и резкое удорожание дизеля создали проблемы для промышленных железнодорожных перевозок, по которым проходит более 80% грузов страны.

Новости партнеров

Новости партнеров