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В России начали формировать отряды терробороны и народной дружины (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
887
Время на прочтение
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© Вячеслав Гладков
© Вячеслав Гладков
© Вячеслав Гладков

Курская область становится к защите границ России, говорит их губернатор.

В Курской области РФ, откуда путинские войска регулярно обстреливают территорию Украины, объявили о начале формирования народной дружины.

Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойта в Telegram.

По его словам, добровольцы после отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию области. Губернатор называет отбор "серьезным".

Российское чиновник также сообщает, что такие народные дружины "не пропустят врага" и "защитят родной край"

"Курская область снова на защите границ государства. У нас формируется народная дружина "Патриот"", – рассказал руководитель региона.

К слову, ранее в соседней Белгородской области, где в последние месяцы достаточно неспокойно, решили создавать отряды территориальной обороны из жителей области. Губернатор области Вячеслав Гладков говорит, что туда будут брать тех, кого не мобилизовали из-за возраста или состояния здоровья.

Губернатор уточнил, что батальоны самообороны формируют в приграничных районах. Якобы уже проходит тренировка.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", — добавил он.

Что происходит в Белгороде и Курске

В последнее время в российском Белгороде довольно беспокойно. У россиян загораются масштабные пожары, горят нефтебазы, падают самолеты и ракеты, запущенные в сторону Украины.

Так, 14 октября в Белгороде на ТЭС "Луч" упала российская ракета, которую оккупанты запустили в направлении Харькова. На месте возгорания в РФ возник пожар, в некоторых районах Белгорода исчез свет.

16 ноября после взрывов в Белгородской области частично пропал свет, а на улицах находили неизвестные обломки.

Аналогичная ситуация произошла через 10 дней. Часть города Шебекино осталась без воды и энергоснабжения.

19 ноября там снова произошел взрыв. Украинский активист Сергей Стерненко намекнул, что "хлопок" произошел в здании, связанном с боеприпасами и личным составом российских войск.

Еще раньше в российском Белгороде на местной нефтебазе возник пожар.

В начале ноября губернатор региона заявлял об эвакуации населения, которую по методичке Кремля назвал "временным выездом" из региона.

В свою очередь, военный эксперт Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород.

Курскую же в это время начали устанавливать усиленные линии обороны.

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Дата публикации
Просмотры
887
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