В России начали продавать награды от Путина за Крымский мост: в чем причина

Цена медальки колеблется от 300 до 900 тысяч рублей.

На российских платформах Интернет-объявлений "Авито" начали массово появляться предложения по продаже медалей, врученных президентом РФ Владимиром Путиным за участие в строительстве Крымского моста.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Строитель из Краснодарского края, продающий награду за 450 тысяч рублей, объяснил, что ему "просто нужны деньги". Другой продавец, выставивший цену 300 тысяч рублей, объяснил, что ему нужно вернуть долги.

Больше всего за медаль от Путина (900 тысяч рублей) пытается получить строитель из Пензенской области. По его словам, он не видит смысла сохранять эту награду, а деньги нужны.

По действующему в РФ курсу за 100 российских рублей можно купить 1 доллар США. Таким образом, стоимость погремушек от Путина россияне оценивают от 300 до 900 долларов.

Медаль "За строительство Крымского моста" была основана президентом России Путиным в 2018 году. За вручение наград отвечал Минтранс РФ. Для изготовления медалей, футляров и грамот министерству было выделено 27,8 млн рублей.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал об ухудшении экономической ситуации в государстве-агрессоре, поскольку доходы от продажи российской нефти стремительно снижаются, а рабочая сила убегает от призыва на службу за границу.

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