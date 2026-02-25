- Дата публикации
В России начали снимать фильм о диктаторе, который "построил страну"
Художественный фильм, в котором российские пропагандисты будут пытаться «отбелить» образ кровавого советского диктатора Иосифа Сталина, будут снимать в Санкт-Петербурге, Москве и на побережье Черного моря.
В среду, 25 февраля, в Ленинградской области РФ начали снимать фильм о советском диктаторе Иосифе Сталине, образ которого Кремль пытается реабилитировать уже несколько лет.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на режиссера фильма Владимира Бортко, который известен своей украинофобией и усердием перед Владимиром Путиным.
Этот лизоблюд Кремля заявил, что фильм будет «необычным».
«В течение последних 30 лет много говорили об Иосифе Виссарионовиче [Сталине]. Не скажу, что он был хорошим и приятным человеком, но именно он построил нашу страну, чьим наследием мы продолжаем питаться», — откровенно заявил он.
Сообщается, что фильм будут снимать в Санкт-Петербурге, Москве и на побережье Черного моря, где Сталин, который умер в 1953 году, проводил много времени по состоянию здоровья.
Примечательно, что снимать фильм «Сталин» россияне начали именно в тот день, когда 70 лет назад тогдашний советский лидер Никита Хрущев развенчал его культ личности на ХХ съезде КПСС.
Со времени прихода к власти в России Владимира Путина, политика Кремля в целом заключалась в том, чтобы преуменьшать значение репрессий времен сталинизма.
Миллионы жертв политических преследований получили мало внимания в учебниках по истории, тогда как Сталин, человек, который несет наибольшую ответственность за эти репрессии, представлен преимущественно как герой и победитель над нацизмом.
С 2000 года, когда власть в РФ оказалась в руках Путина, в этой стране было установлено около сотни памятников Сталину, и эта тенденция усилилась после агрессии против Украины в 2014 году.
Например, в мае прошлого года, на 90-ю годовщину Московского метрополитена, на станции метро «Таганская» в центре российской столицы был установлен гигантский барельеф с изображением Сталина.
Напомним, в декабре 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин лицемерно заявил, что восстановление Советского Союза было бы «бессмысленным». По его словам, западные СМИ зря обвиняют его в таком стремлении.
Между тем британский аналитик Майкл Кларк считает, что война России в Украине — это попытка российского диктатора Владимира Путина воссоздать «Российскую империю Екатерины Великой плюс советское влияние Сталина».